Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Senior aus Pflegeheim verschwunden - Wer kann Hinweise zu dem Mann geben?

Hannover (ots)

Die Polizei Hannover sucht seit mehreren Tagen nach einem vermissten Senior. Der Mann war bereits am Sonntag, 16.11.2025, aus einer Einrichtung an der Lister Meile verschwunden. Da alle bisherigen Ermittlungsansätze erfolglos blieben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit mit Hilfe eines Fotos des Mannes um Unterstützung. Wer hat ihn gesehen?

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Hannover wurde das Verschwinden des 66-Jährigen am Montagvormittag, 17.11.2025, der Polizei angezeigt. Laut Angaben der Mitarbeitenden soll der vermisste Peter D. das Pflegeheim an der Lister Meile bereits am Sonntagnachmittag gegen 13:00 Uhr verlassen haben und nicht zurückgekehrt sein. Trotz der eingeleiteten Fahndung nach dem Mann, darunter die Absuche mehrerer möglicher Anlaufpunkte, galt der Senior auch am Donnerstag noch immer als vermisst.

Der Gesuchte könnte aufgrund einer Erkrankung auf Hilfe angewiesen sein. Peter D. soll sich gut in der Nordstadt auskennen, hier gelebt und gearbeitet haben. Aufgrund persönlicher Bezüge könnte der Vermisste unter anderem den Neuen St.-Nikolai-Friedhof an der Strangriede sowie den Bereich um das Nordstadtkrankenhaus aufsuchen.

Der vermisste Peter D. ist circa 1,83 Meter groß und schlank. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine blaue Jeans, eine schwarze Jacke, eine graue Käppi, weiß-schwarze Adidas-Turnschuhe sowie eine Brille.

Zeugen, die den Mann gesehen und/oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich in der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-2715 zu melden. /ram, nash

