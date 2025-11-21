Polizeidirektion Hannover

POL-H: Drogen, Überladung und Defekte: Polizei Hannover ahndet bei Schwerpunktkontrolle von Kleintransportern zahlreiche Verstöße und Fahrzeugmängel

Hannover (ots)

Im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle von Kleintransportern auf der Autobahn 7 hat die Polizei Hannover am Dienstag, 18.11.2025, zahlreiche Anzeigen geschrieben. Bei der mehrstündigen Kontrollaktion der Spezialisierten Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Besondere Dienste wurden 122 Fahrzeuge kontrolliert und 71 Verstöße festgestellt. In fünf Fällen musste die Polizei sogar die Weiterfahrt untersagen.

Am Dienstagnachmittag führte die Polizei Hannover an der Autobahn 7 auf dem Autohof Wülferode in beide Fahrtrichtungen eine großangelegte Verkehrskontrolle durch. Im Fokus der Einsatzkräfte standen über fünf Stunden hinweg Kleintransporter, die in der Regel Güter transportierten. Die Bilanz der Polizei fiel ernüchternd aus: Den Beamtinnen und Beamten fielen 71 Verstöße und Mängel auf, die Anzeigen, Untersagungen der Weiterfahrt sowie die Zahlung von Sicherheitsleistungen von insgesamt mehr als 1.600 Euro zur Folge hatten.

Fast jeder dritte Verstoß ging auf eine unzureichende Dokumentation der Lenk- und Ruhezeiten zurück. Häufig wurden auch Geschwindigkeitsverstöße, Überladungen der Fahrzeuge sowie Handyverstöße festgestellt. Auch der Einsatz verbotener Blitzerwarner, Fahren unter dem Einfluss von Drogen, Gurt- und Überholverstöße sowie Mängel bei der Ladungssicherung waren die Ursache für eingeleitete Verfahren.

Neben diversen arbeitszeitrechtlichen und versicherungsrechtlichen Verstößen stießen die Einsatzkräfte auch auf diverse Probleme an den Fahrzeugen: In einem Fall lag das Kennzeichen hinter der Windschutzscheibe, bei anderen wurden Mängel an Reifen oder an der Beleuchtung dokumentiert. Ein Fahrzeug war mit abgelaufener Hauptuntersuchung auf der Autobahn unterwegs. /ram, nash

