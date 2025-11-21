Polizeidirektion Hannover

POL-H: Präventionstipps, Verkehrshinweise und Kamerastandorte für den Weihnachtsmarkt 2025 in Hannovers Innenstadt

Am 24.11.2025 öffnet der Weihnachtsmarkt in Hannovers Innenstadt wieder seine Türen. Auch in diesem Jahr ist die Polizei Hannover wieder mit zahlreichen Kräften im Einsatz, um für die Sicherheit der zahlreich erwarteten Besucherinnen und Besucher präsent zu sein.

Die offizielle Eröffnung des Weihnachtsmarkts am 24.11.2025 erfolgt mit einsetzender Dämmerung um 16:00 Uhr. In den Folgetagen sind die Öffnungszeiten auf 11:00 bis 21:00 Uhr ausgeweitet. Polizistinnen und Polizisten stehen Bürgerinnen und Bürgern bei Fußstreifen, im Rahmen der mobilen Wache (ausgeschildert) und in den örtlichen Polizeidienststellen mit Rat und Tat zur Seite. Die mobile Wache dient als primäre Anlaufstelle für Anzeigenerstattungen im Zusammenhang mit dem Weihnachtsmarkt und verfügt über folgende Öffnungszeiten:

24.11.2025 (Eröffnungstag): 16:00 - 21:00 Uhr Montag bis Freitag: 14:00 - 21:00 Uhr Samstag: 12:00 - 21:00 Uhr Sonntag: 13:00 - 21:00 Uhr

Damit es gar nicht erst zu einer Straftat kommt, und Taschendiebe im Getümmel keine Chance haben erinnert die Polizei an vielen Eingängen durch aufgesprühte Schablonen auf den Wegen daran, sich an die wichtigsten Tipps zu halten: Blieben Sie stets wachsam und tragen ihre Wertgegenstände in verschlossenen Taschen nah am Körper. Tricks, die häufig von Dieben angewendet werden, um die Aufmerksamkeit abzulenken und den Diebstahl zu ermöglichen können unter dem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/videospots/ abgerufen werden.

Die Polizei Hannover nutzt auch dieses Jahr die Kameratechnik im Innenstadtbereich um mehr Sicherheit zu gewährleisten. Die videoüberwachten Bereiche sind durch Hinweisschilder gekennzeichnet.

Auf Weihnachtsmärkten ist das Mitführen von Waffen und Messern aller Art strikt verboten. Die Polizei Hannover führt auch diesbezüglich Kontrollen durch. Verstöße werden durch Sicherstellung der Gegenstände und ein mögliches Bußgeld von bis zu 10.000 Euro geahndet.

Autofahrerinnen und Autofahrer sollten sich die Vorweihnachtszeit nicht mit Verkehrsbeeinträchtigungen die festliche Stimmung verderben lassen. Insbesondere zu den Stoßzeiten am Wochenende sind vereinzelte Beeinträchtigungen nicht auszuschließen. Die Polizei empfiehlt eine Anreise möglichst ohne Auto und den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel. Wie in den Vorjahren ist die Schmiedestraße im Bereich zwischen der Karmarschstraße und dem Parkhaus Höhe Corvinusweg als Fußgängerzone eingerichtet worden und daher für den Individualverkehr voll gesperrt. Die Zufahrt zum Parkhaus in der Schmiedestraße kann über die Goethestraße erreicht werden. Die Ausfahrt kann über die extra dafür freigegebene Goethestraße in Richtung Münzstraße erfolgen. Zudem kann es vereinzelt zu temporären Sperrungen einzelner Straßen im Innenstadtbereich kommen.

Park-and-Ride Parkplätze stehen an den Stadtgrenzen zur Verfügung und erleichtern den Zugang zum öffentlichen Nahverkehr./ pol, ms

