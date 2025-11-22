Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster aus Neustadt am Rübenberge tot aufgefunden - Keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Hannover (ots)

Ein seit Samstag, 22.11.2025, per Öffentlichkeitsfahndung gesuchter Vermisster aus Neustadt am Rübenberge ist tot. Der Mann wurde noch am selben Tag leblos aufgefunden. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen aktuell nicht vor.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem Mann beteiligt haben. Die ursprüngliche Meldung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. /ram

