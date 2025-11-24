Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hemmingen-Arnum: Drei Autos brennen aus - Polizei bittet um Hinweise

Hannover (ots)

Am frühen Freitagmorgen, 21.11.2025, sind im Hemminger Ortsteil Arnum drei Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei wurden die Pkw vorsätzlich in Brand gesetzt. Der Zentrale Kriminaldienst Hannover ermittelt und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Fachkommissariats für Branddelikte des Zentralen Kriminaldienstes Hannover brach der Brand gegen 02:45 Uhr gleichzeitig an drei am Straßenrand des Blumenwegs abgestellten Fahrzeugen aus. Der Zentrale Kriminaldienst Hannover geht daher von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Bei den erheblich beschädigten Fahrzeugen handelt es sich um einen Audi S8, eine Mercedes-Benz S-Klasse und eine Mercedes-Benz G-Klasse, die alle demselben Eigentümer gehören.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Blumenwegs beobachtet haben, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ms, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell