Polizeidirektion Hannover

POL-H: Ermittlungsverfahren wegen Drogenhandels: Polizei durchsucht 17 Objekte in Neustadt am Rübenberge und Garbsen

Hannover (ots)

Am Dienstag, 25.11.2025, hat die Polizei Hannover im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Handels mit Kokain 17 Objekte in Neustadt am Rübenberge und Garbsen durchsucht und dabei umfangreiche Beweismittel sichergestellt.

Die Maßnahmen richteten sich gegen insgesamt 13 Beschuldigte im Alter von 16 bis 36 Jahren. Die Einsatzkräfte durchsuchten seit dem frühen Morgen insgesamt 17 Wohnungen und Arbeitsstätten - 16 davon in Neustadt am Rübenberge und eine im Bereich Garbsen. Hintergrund war ein laufendes Ermittlungsverfahren des Zentralen Kriminaldienstes Hannover wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln, insbesondere Kokain.

Beteiligt waren Einsatzkräfte des Zentralen Kriminaldienstes, der Polizeiinspektion Besondere Dienste, der Zentralen Polizeidirektion Hannover sowie des Hauptzollamts Hannover.

Die Beamtinnen und Beamten stellten zahlreiche Beweismittel sicher. Die Beschuldigten kamen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an. /ms, ram, nash

