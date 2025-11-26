Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizeidirektion (PD) Hannover beteiligt sich an landesweiten Gewerbekontrollen: Über 200 Verstöße festgestellt

Hannover (ots)

Zwischen dem 03.11.2025 und dem 24.11.2025 haben Einsatzkräfte der PD Hannover gemeinsam mit der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen, dem Zoll und kommunalen Partnerbehörden im Stadtgebiet Hannover sowie der Region zahlreiche Betriebe kontrolliert. Ziel war es, die Einhaltung einschlägiger Vorschriften zu überprüfen und kriminellen Strukturen entgegenzuwirken. Insgesamt stellten die Beamtinnen und Beamten über 200 Ordnungswidrigkeiten und Straftaten fest.

Im Rahmen des landesweiten Kontrollen unter Federführung des Landeskriminalamtes Niedersachsen wurden im Bereich der PD Hannover zahlreiche Cafés, Bars, Kioske, Restaurants, Imbisse und Spielotheken und überprüft. Einsatzkräfte kontrollierten im Bereich der Polizeiinspektion Burgdorf zehn Objekte und 40 Personen, in Garbsen elf Objekte und 19 Personen sowie in Hannover 24 Objekte und 117 Personen. Die Bilanz: 181 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 37 Strafanzeigen, unter anderem wegen Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz, das Glücksspielrecht, den Brandschutz, das Baurecht.

Insgesamt wurden 30 Platzverweise ausgesprochen, elf Gefährderansprachen durchgeführt sowie zwölf Personen fest- oder in Gewahrsam genommen. Die Polizei stellte darüber hinaus verschiedene Beweismittel sicher.

"Illegale Machenschaften unter dem Deckmantel legaler Betriebe dulden wir nicht. Wir werden nicht zulassen, dass sich kriminelle Strukturen in unserer Stadt verfestigen. Die Polizei schaut genau hin und greift konsequent durch, wo Regeln missachtet werden.", erklärt der Polizeivizepräsident der PD Hannover, Stefan Sengel.

Der Einsatz war Teil der sogenannten Joint Action Days (JAD), einer konzertierten Aktion zur Bekämpfung organisierter und krimineller Strukturen im gewerblichen Umfeld. Näheres dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/105578/6166324 /ms, fas

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell