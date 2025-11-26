Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Gemeinsame Aktionswoche zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität in Gewerbebetrieben

Hannover (ots)

Die Polizei Niedersachsen zieht Bilanz: Drei Wochen (03.11.-24.11.2025) lang haben die niedersächsischen Polizeidirektionen Oldenburg, Osnabrück, Lüneburg, Braunschweig, Hannover und Göttingen- koordiniert durch das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen - bei sog. Joint Action Days Gewerbe kontrolliert. Ziel dieser Kontrollmaßnahmen war die Bekämpfung der Clankriminalität.

Rund 450 Einsatzkräfte kontrollierten in den Zuständigkeitsbereichen der sechs teilnehmenden niedersächsischen Polizeidirektionen an den Einsatztagen landesweit über 200 Betriebe. Dabei wurden 696 Personen kontrolliert. Insgesamt wurden 97 Strafverfahren, unter anderem wegen illegalem Glücksspiel und Steuerhinterziehung eingeleitet und 253 Ordnungswidrigkeiten festgestellt.

Der Präsident des LKA Niedersachsen Thorsten Massinger betont: "Die Ergebnisse der Kontrollwochen sprechen eine klare Sprache: Niedersachsen zeigt Haltung und handelt entschlossen gegen Clan Kriminalität. Besonders möchte ich mich bei den Einsatzkräften bedanken. Jede Kontrolle, jede Aufhellung, jeder Eingriff in kriminelle Strukturen ist ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit der Menschen in Niedersachsen. Die Joint Action Days sind Ausdruck eines abgestimmten Vorgehens der niedersächsischen Polizeibehörden und damit auch ein deutliches Signal an Kriminelle in unserem Land."

Anlass der Kontrollen war die Feststellung, dass sich kriminelle Clanangehörige weiterhin mit unterschiedlichen Gewerbebetrieben in den Städten und Gemeinden niederlassen. Bevorzugt werden Shisha-Bars, Friseursalons, Imbisse, Restaurants, Wettbüros und An- und Verkaufsgeschäfte, insbesondere im Kfz-Handel, genutzt. Es wird vermutet, dass kriminelle Clanangehörige versuchen, durch scheinbar legales Wirtschaftsleben illegale Aktivitäten zu verschleiern.

Die niedersächsische Polizei und Justiz haben die Bekämpfung krimineller Clanstrukturen als einen Schwerpunkt in ihrer landesweiten Strategie festgelegt. Diese Strategie beinhaltet umfassende Maßnahmen, um gegen Rechtsverstöße und kriminelle Aktivitäten vorzugehen, die nur durch einen umfassenden Ansatz und ein konsequentes, niederschwelliges Vorgehen nachhaltig bekämpft und erfolgreich bewältigt werden können. Zu den Maßnahmen gehören auch regelmäßige Kontrollen, die dazu beitragen, kriminelle Strukturen zu durchdringen und zu unterbinden.

Hinweis an Medienvertreter:

Die Ergebnisse der regionalen Bilanz können bei den Pressestellen der zuständigen Polizeidirektionen erfragt werden.

