Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Meschede, OT Berge (ots)

Auf der Oberberger Straße ereignete sich am Sonntag, gegen 14:18 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Dort befuhren zwei Fahrzeuge hintereinander die Oberberger Straße in Richtung Berge. Der Fahrer des zweiten Fahrzeugs erlitt während der Fahrt offenbar medizinische Probleme, so dass er sein Fahrzeug ungewollt beschleunigte, in das vor im fahrende Fahrzeug fuhr und mit diesem zusammenstieß. Der Unfallverursacher, ein 52 jähriger Esloher, wurde aufgrund seiner medizinischen Probleme ins Krankenhaus eingewiesen. Der weitere Beteiligte, ein 39 jähriger Soester und sein Beifahrer wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell