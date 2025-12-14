Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus
Brilon (ots)
Am Sonntag, in der Zeit von 15 Uhr bis 18 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Mühlenweg ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und gelangten so ins Haus. Die Tatbeute ist derzeit noch unbekannt. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Brilon entgegen.
