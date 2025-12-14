PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus

Brilon (ots)

Am Sonntag, in der Zeit von 15 Uhr bis 18 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Mühlenweg ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und gelangten so ins Haus. Die Tatbeute ist derzeit noch unbekannt. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Brilon entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 17:06

    POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Meschede, OT Berge (ots) - Auf der Oberberger Straße ereignete sich am Sonntag, gegen 14:18 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Dort befuhren zwei Fahrzeuge hintereinander die Oberberger Straße in Richtung Berge. Der Fahrer des zweiten Fahrzeugs erlitt während der Fahrt offenbar medizinische Probleme, so dass er sein Fahrzeug ungewollt beschleunigte, in das vor im fahrende Fahrzeug fuhr und mit diesem ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 07:31

    POL-HSK: Einbrüche im Stadtgebiet Arnsberg / Neheim

    Arnsberg (ots) - Am Samstag den 13.12.2025 kam es in den frühen Abendstunden im Stadtgebiet Arnsberg und Neheim zu diversen Einbrüchen in Wohnhäuser. Bei einem Objekt schlugen der oder die unbekannten Täter eine Fensterscheibe ein, bevor sie erkennen mussten, dass das Haus zurzeit nicht bewohnt war und "kernsaniert" wird. Bisher wurden der Polizei vier Taten angezeigt. Werth. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 05:44

    POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Medebach und Medelon

    Medebac (ots) - Auf der L617 kam es gestern am frühen Abend zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurde eine Frau lebensgefährlich verletzt. Ein 68jähriger Mann aus Hallenberg fuhr auf grader Strecke hinter einem anderen Auto in Richtung Medelon. Der vorausfahrende Fahrzeugführer musste plötzlich einer auf der Fahrbahn liegenden Person ausweichen. Der Folgende konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und überfuhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren