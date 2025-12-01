POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchter Einbruch
Aalen (ots)
Sulzbach-Laufen: Versuchter Einbruch
Am Sonntag versuchte ein Einbrecher sich Zutritt zu einem Betreuten Wohnheim und ein Cafe in den Hausgärten zu verschaffen. Da dies nicht gelang, entfernte sich der Dieb. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Einbrecher unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.
