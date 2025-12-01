POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchter Einbruch

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Wohnhausbrand Am Montagmorgen brach gegen 9.45 Uhr ein Brand an einer Doppelhaushälfte in der Rostocker Straße aus. Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte und Polizei stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auch der Rettungsdienst war mit mehreren Rettungswagen sowie einer Notarztbesatzung vor Ort. Von der Polizei befanden sich sechs Streifenbesatzungen im Einsatz. ...

