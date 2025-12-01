PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnhausbrand

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Wohnhausbrand

Am Montagmorgen brach gegen 9.45 Uhr ein Brand an einer Doppelhaushälfte in der Rostocker Straße aus. Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte und Polizei stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auch der Rettungsdienst war mit mehreren Rettungswagen sowie einer Notarztbesatzung vor Ort. Von der Polizei befanden sich sechs Streifenbesatzungen im Einsatz. Die beiden Bewohner blieben unverletzt. Gegen 10.40 Uhr war das Feuer gelöscht. Das Wohnhaus ist nun unbewohnbar. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte heiße Asche den Brand verursacht haben. Hinweise auf eine andere Ursache liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der Schaden am Wohhaus beläuft sich den Schätzungen nach im niedrigen sechsstelligen Bereich.

