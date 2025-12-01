Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Diebstahl, Einbruchsversuche

Aalen (ots)

Wört: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag zwischen 05:50 und 14:00 Uhr einen BMW, der auf einem Firmenparkplatz in der Amperestraße abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 2.500 Euro zu kümmern. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd/Wetzgau: Einbruchsversuch

Unbekannte versuchten am Samstag gegen 11:00 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters in ein Haus in der Kolomanstraße einzudringen. Dies gelang jedoch nicht, es entstand allerdings ein Schaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07171 358-0 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Lorch: Einbruchsversuch

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten Einbrecher durch Aufhebeln eines Fensters in ein Gebäude im Eberrainweg einzudringen. Die Diebe gelangten nicht in die Wohnung. Am Fenster entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Freitag zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr wurde ein Skoda, der in der Bischof-Keppler-Straße abgestellt war, von einem bislang unbekannten Pkw gestreift und dadurch beschädigt. Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Aalen: Automaten aufgebrochen

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen begab sich ein Dieb in der Friedhofstraße in einen Kiosk-Laden, in welchem mehrere Snack- und Spielautomaten aufgestellt sind. Hier zerschlug er an einem Automaten eine Scheibe und entwendete daraus mehrere Kuscheltiere. Mutmaßlich verletzte sich der Täter hierbei. Es verursachte mehrere hundert Euro Schaden. Hinweise auf den Dieb erbittet das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Ein 20-Jähriger fuhr am Sonntag gegen 13.50 Uhr vom Proviantamt in die Walkstraße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 27-jährigen Mercedes-Fahrers, sodass es die Fahrzeuge zusammen stießen. Es entstand Sachschaden von rund 3500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Am Sonntag gegen 14.30 Uhr missachtete ein 74-jähriger BMW-Fahrer an der Einmündung Tannenlauch und Im Löhle die Vorfahrt einer 49-jährigen VW-Fahrerin. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 16000 Euro. Beide Beteiligte blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell