Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Rems-Murr-Kreis vom 30.11.2025

Aalen (ots)

Winnenden: Unfall zwischen zwei Pkw

Am Samstagnachmittag gegen 14:20 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Friedrich-List-Straße / Waiblinger Straße zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Dabei übersah eine 40-jährige Volvo-Fahrerin eine rote Ampel als sie auf der Friedrich-List-Straße in Richtung Südumgehung fuhr. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie mit einer 67-jährigen Smart-Fahrerin, welche ordnungsgemäß auf der Waiblinger Straße in Richtung Innenstadt fuhr. Beide Personen blieben unverletzt. An dem Volvo XC 60 entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Am Smart fortwo lag der der Schaden bei ca. 5.000 Euro.

Waiblingen: Einbruch in Wohnung

Zwischen Mittwoch, 26.11.2025 und Samstag, 29.11.2025 drangen unbekannte Täter über ein Fenster in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Beim Wasserturm ein. Zuvor hatten sie versucht die Terrassentür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. An der Tür und dem Fenster entstand ein Schaden von ca. 800 Euro. Die Täter durchsuchten die Wohnung und das Büro im EG. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde Schmuck im Wert von ca. 600 Euro entwendet. Mögliche Zeugen können sich unter der Nummer 07151/950422 beim Polizeirevier Waiblingen melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell