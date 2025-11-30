Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Ostalbkreis vom 30.11.2025

Aalen (ots)

Aalen: Zeugenaufruf nach Unfallflucht im Rombachtunnel

Am Samstagmittag gegen 12:55 Uhr kam es im Rombachtunnel zu einem Unfall zwischen zwei LKW. Dabei wurden an einem der LKW der Außenspiegel und die Seitenscheibe beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Durch die Glassplitter wurde der 44-jährige LKW-Fahrer leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Das Polizeirevier Aalen bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter 07361/5240 zu melden.

Aalen: Unfall auf B29 zwischen zwei Pkw

Am Samstagnachmittag kam es gegen 14:35 Uhr auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart kurz nach dem Aalener Dreieck zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Eine 75-jährige Hyundai-Fahrerin übersah bei einem Spurwechsel den neben ihr fahrenden Mercedes E320 eines 33-Jährigen, so dass es zur Kollision kam. Beide Personen blieben unverletzt. An dem Hyundai entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Am Mercedes in Höhe von ca. 3.000 Euro.

AA-Westhausen: Einbruch in Einfamilienhaus

Im Zeitraum Donnertag bis Samstagnachmittag kam es im Bereich Am Egelsbach zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter drangen über ein Kellerfenster ein und durchsuchten mehrere Räume im Gebäude. Die Täter entwendeten Bargeld und Modeschmuck. Am Kellerfenster entstand ein Schaden von ca. 200 Euro.

Abtsgmünd: Unfall zwischen zwei Pkw

Bereits am Freitagmittag gegen 12:53 Uhr kam es an der Kreuzung Dewanger Straße / Hauptstraße zu einem Unfall zwischen einem Opel Corsa und einem Mercedes Vito. Die 49-jährige Opel-Fahrerin wollte von der Hauptstraße nach links in die Dewanger Straße abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Mercedes eines 45-Jährigen. Beide Personen wurden nicht verletzt. Am Opel entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro, am Mercedes von ca. 8.000 Euro.

Ellwangen-Haisterhofen: Unfall auf der BAB 7 mit einem Pkw

Am Samstagnachmittag kam es gegen 16:05 Uhr auf der BAB 7 auf Höhe Haisterhofen in Fahrtrichtung Würzburg zu einem Unfall eines Pkw. Dieser kam alleinbeteiligt von der rechten Fahrbahn ab und geriet in den Grünstreifen. Dort prallte der Skoda Fabia Kombi gegen einen Baum. Der 64-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Die rechte Fahrspur war ca. eine Stunde zwecks Bergung des Pkw durch die Feuerwehr gesperrt. Am Pkw entstand ein Totalschaden von ca. 15.000 Euro. Die Feuerwehr Westhausen war mit 22 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz.

