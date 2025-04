Polizei Mettmann

POL-ME: Glückliches Einsatzende für den Australian Sheperd "Gery" - 2507088

Heiligenhaus (ots)

Manchmal liegen Freud und Leid ganz nah beieinander: Nachdem am Osterwochenende in Heiligenhaus das 76-jährige Herrchen eines zehn Jahre alten Australian Sheperd tot in seiner Wohnung aufgefunden worden war, war niemand da, der "Gery" weiter versorgen konnte.

Die Ehefrau des Verstorbenen ist aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, den agilen Hütehund adäquat zu betreuen. Auch weitere Angehörige konnten zunächst nicht erreicht werden, so dass sich die Einsatzkräfte am Karfreitag vor dem Problem sahen, den zutraulichen Australian Sheperd zu versorgen.

Da "Gery" schnell zu den Einsatzkräften Vertrauen gefasst hatte, kümmerten sie sich zunächst vor Ort um ihn. Nach vielen Telefonaten war leider endgültig klar, dass "Gery" zeitnah nicht adäquat untergebracht werden kann. Die Beamtinnen und Beamten entschieden kurzerhand, "Gery" zunächst mit zur Polizeiwache zu nehmen.

Als im Folgenden auch die Angehörigen des Verstorbenen eine Versorgung des Hundes aus familiären Gründen ablehnen mussten, fasste die 24-jährige Beamtin, die "Gery" schon bei dem Polizeieinsatz ins Herz geschlossen hatte, eine spontane Entscheidung: Beherzt bot sie an, "Gery" dauerhaft bei sich aufzunehmen und ihm ein neues Heim zu bieten.

In Absprache mit den Angehörigen werden der treue Hütehund und die Beamtin in den folgenden Tage viel Zeit miteinander verbringen, um einander in Ruhe kennen zu lernen. Sicherlich findet "Gery" bei der jungen und aktiven Polizistin ein adäquates neues Heim.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell