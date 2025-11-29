PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch, Gebäudebrand

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Einbruchsversuch in ärztliche Praxis

Am Freitagabend gegen 22:00 Uhr versuchten zwei unbekannte Männer in eine ärztliche Praxis in der Wilhelmstraße einzubrechen. Beim Versuch, eine Balkontüre im 1. Obergeschoss aufzuhebeln, ging die Scheibe zu Bruch und Nachbarn wurden auf den Einbruch aufmerksam. Als die Nachbarn die Männer ansprachen, flüchteten diese in Richtung Buchstraße. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Bopfingen - Baldern: Gebäudebrand

Am Samstag gegen 11:00 Uhr kam es in einem Wohnhaus in der Schellenbergstraße zu einem Brandausbruch. Durch ein heißes Kaminrohr eines Kaminofens entstand in der Zwischendecke ein Schwelbrand, der durch die Feuerwehr Bopfingen, die mit mehreren Fahrzeugen und 62 Einsatzkräften ausgerückt war, rasch unter Kontrolle gebracht wurde. Hierzu musste ein Teil der Zwischendecke aufgerissen werden. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 25.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

