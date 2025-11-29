PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd - Straßdorf: Vermisstenfahndung erledigt

Aalen (ots)

Die Fahndung nach dem Mann aus Straßdorf, der seit dem frühen Mittwochmorgen vermisst wurde, ist beendet. Der Mann wurde am Samstagmorgen bei Schwäbisch Gmünd leblos aufgefunden. Die bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des Mannes.

Hier ist der Text der ursprünglichen Meldung vom Freitagnachmittag, 16:28 Uhr:

Seit dem frühen Mittwochmorgen wird ein Mann aus Straßdorf vermisst. Dieser befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Weitere Informationen samt Lichtbild des Vermissten sind unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/gd-vermisstenfahndung/ Hinweise zum Vermissten nimmt das Polizeipräsidium Aalen unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

