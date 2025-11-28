Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht - Diebstahl aus Kirche - Einbrüche - 41-Jähriger wegen Sexualdelikt in U-Haft - Brand in Wohngebäude

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 17:10 Uhr und 17:55 Uhr wurde auf dem Kaufland-Parkplatz in der Ruhrstraße ein geparkter Toyota von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am Toyota wird auf 2500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Weinstadt-Beutelsbach: Diebstahl aus Kirche

Am Dienstag in der Zeit zwischen 13 Uhr und 16:15 Uhr wurde aus der St. Anna Kirche in der Buhlstraße u.a. ein Messingkreuz, eine Osterkerze und weitere Gegenstände im Wert von insgesamt ca. 700 Euro gestohlen. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 65061 um Zeugenhinweise.

Winnenden: Versuchter Einbruch

Zwischen Dienstagmorgen und Freitagmorgen versuchten bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Breuningsweiler Straße einzubrechen. Den Einbrechern gelang es glücklicherweise nicht, ins Innere des Gebäudes einzudringen, allerdings hinterließen sie beim Einbruchsversuch ca. 700 Euro Schaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Einbruch

Zwischen Donnerstag, 16 Uhr und Freitag, 8 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zugang zu einem Wohnhaus im Julius-Kerner-Weg und durchwühlten dieses nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar, der verursachte Schaden wird auf 400 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise.

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen

Fellbach: 41-jähriger Mann wegen eines Sexualdelikts in Untersuchungshaft

In der Beziehung zwischen einem 41-jährigen Mann und einer 45-jährigen Frau kam es am späten Mittwochabend zu einer Auseinandersetzung. Der 41-Jährige soll versucht haben, mit Gewalt gegen den deutlich erkennbaren Willen der Geschädigten den Geschlechtsverkehr zu erzwingen. Die 45-jährige Frau konnte sich dagegen erwehren. Sie wurde durch die Gewaltanwendung des Mannes jedoch verletzt. Schließlich konnte sie zu Nachbarn flüchten. Der 41-Jährige wurde noch am selben Abend vorläufig festgenommen und am Donnerstag auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der 41-jährige Albaner wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an.

Großerlach / Unterer Hals: Brand in Wohngebäude

Am Freitagmittag kam es gegen 13:00 Uhr in einem Wohngebäude in der Straße Hals zu einer starken Rauchentwicklung. Der Bewohner des Hauses hatte kurz zuvor den Kamin angezündet und verließ das Haus für kurze Zeit. Als er zurückkehrte, stellte er eine starke Rauchentwicklung fest und verständigte die Feuerwehr. Die umliegenden Feuerwehren kamen mit mehreren Fahrzeugen und zahlreichen Kräften vor Ort und löschten den Brand. Nach aktuellem Kenntnisstand geriet ein Balken in der Zwischendecke neben dem Kamin in Brand. Der entstandene Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell