Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Diebstahl

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfallflucht

Am Donnerstag gegen 18:00 Uhr wurde ein Skoda, der auf einem Parkplatz Am Sebastiansgraben abgestellt war, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 5.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 entgegen.

Aalen/Wasseralfingen: Zwei E-Roller entwendet

Unbekannte entwendeten am Freitag, zwischen 07:30 Uhr und 09:20 Uhr, zwei E-Roller die auf einem Fahrradabstellplatz einer Schule in der Pestalozzistraße abgestellt waren. Die E-Roller waren mit einem Ringschloss gesichert und hatten jeweils einen Wert von ca. 350 Euro. Hinweise auf den oder die Diebe bzw. den Verbleib der Roller nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Nummer 07361 9796-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell