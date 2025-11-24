Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Radfahrer bei Unfall verletzt
Nordhausen (ots)
Leichte Verletzungen erlitt ein Fahrradfahrer am Montagmorgen, gegen 7 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Nordhausen. Er befuhr die Freiherr-vom-Stein-Straße aus Richtung Kasseler Landstraße in Richtung Bochumer Straße. Als er am Kreisverkehr vekehrsbedingt halten musste, fuhr eine von hinten herannahende Autofahrerin am Radfahrer vorbei, wobei das Auto den Fuß des Radfahrers überrollte. Der Radfahrer begab sich in ärztlich Behandlung.
