PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer bei Unfall verletzt

Nordhausen (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein Fahrradfahrer am Montagmorgen, gegen 7 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Nordhausen. Er befuhr die Freiherr-vom-Stein-Straße aus Richtung Kasseler Landstraße in Richtung Bochumer Straße. Als er am Kreisverkehr vekehrsbedingt halten musste, fuhr eine von hinten herannahende Autofahrerin am Radfahrer vorbei, wobei das Auto den Fuß des Radfahrers überrollte. Der Radfahrer begab sich in ärztlich Behandlung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 14:19

    LPI-NDH: Nach mehreren Bränden in Ostrower Straße: Tatverdächtige vorläufig festgenommen

    Nordhausen (ots) - Bereits am vergangenen Freitag wurde in den frühen Morgenstunden in Nordhausen eine 52 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll die Frau versucht haben, im Bereich der Briefkastenanlage eines Mehrfamilienhauses in der Ostrower Straße einen Brand zu verursachen. Durch Polizeibeamte konnte dies unterbunden und die ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 14:17

    LPI-NDH: Pkw überschlägt sich - Fahrerin im Krankenhaus

    Felchta (ots) - Eine 26-jährige Autofahrerin war am Montagmorgen, kurz vor 7 Uhr, auf der Landstraße 1016 aus Richtung Felchta in Richtung Oberdorla unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Felchta kam der Pkw auf glatter Fahrbahn von der Straße ab. Das Auto überschlug sich. Die Fahrerin wurde im Rettungswagen medizinisch behandelt und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden. Rückfragen ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 13:10

    LPI-NDH: Winterglätte führt zu Verkehrsunfall

    Schiedungen (ots) - Auf der Landstraße 2064, zwischen Schiedungen und Holbach, ereignete sich am Montag gegen 01.15 Uhr ein Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr eine 44-Jährige mit ihrem Auto in Richtung Holbach, als sie aufgrund von Glätte in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und in Straßengraben rutschte. Hierbei wurde ein Leitpfosten beschädigt. Die Frau blieb unverletzt. Das Fahrzeug wurde durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren