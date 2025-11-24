Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach mehreren Bränden in Ostrower Straße: Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Nordhausen (ots)

Bereits am vergangenen Freitag wurde in den frühen Morgenstunden in Nordhausen eine 52 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll die Frau versucht haben, im Bereich der Briefkastenanlage eines Mehrfamilienhauses in der Ostrower Straße einen Brand zu verursachen. Durch Polizeibeamte konnte dies unterbunden und die Frau unmittelbar festgenommen werden. Im Anschluss erfolgten eine Wohnungsdurchsuchung sowie die Sicherstellung diverser Beweismittel. Bereits in der Vergangenheit kam es in dem Mehrfamilienhaus in der Ostrower Straße zu verschiedenen Bränden. Ob und inwieweit die Tatverdächtige auch diese Brände zu verantworten hat, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Frau wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Unterbringung an.

