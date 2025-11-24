Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Winterglätte führt zu Verkehrsunfall

Schiedungen (ots)

Auf der Landstraße 2064, zwischen Schiedungen und Holbach, ereignete sich am Montag gegen 01.15 Uhr ein Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr eine 44-Jährige mit ihrem Auto in Richtung Holbach, als sie aufgrund von Glätte in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und in Straßengraben rutschte. Hierbei wurde ein Leitpfosten beschädigt. Die Frau blieb unverletzt. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

