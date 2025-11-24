Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Küllstedt (ots)

Wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt die Polizei im Kyffhäuserkreis. Ein Pkw war am Sonntag von 12 Uhr bis 17 Uhr auf einem Parkplatz Am Bahnhof abgestellt. In dieser Zeit kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit dem abgestellten Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. An dem Audi entstand Sachschaden.

Wer hat den Unfall bemerkt oder kann Angaben zum unbekannten Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0305097

