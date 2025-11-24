Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher dringen in unbewohnte Häuser ein

Göllingen/Brettleben (ots)

Im Kyffhäuserkreis hatten es Einbrecher am vergangenen Wochenende gleich zweimal auf nicht bewohnte Einfamilienhäuser abgesehen.

Zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, drangen der oder die Täter in ein Wohnhaus in der Göllinger Hauptstraße in der Ortslage Göllingen ein. Dort durchsuchten der oder die Diebe das Haus nach möglichem Beutegut. Ob die Täter etwas erbeuteten, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Sie hinterließen ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

In Bretleben in der Straße Am Bahndamm wurde ebenfalls ein derzeit leerstehendes Wohnhaus von Einbrechern heimgesucht. Die Unbekannten verschafften sich am Sonntag, gegen 16.10 Uhr, gewaltsam Zutritt in das Gebäude. Ein Zeuge wurde auf den Einbruch aufmerksam und informierte die Polizei. Die Täter flüchteten unerkannt. Was genau die Täter erbeuteten, ist gegenwärtig noch unklar. Es entstand ein Sachschaden.

Die Polizei leitete in beiden Fällen Ermittlungsverfahren ein und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat im Bereich der Tatorte verdächtige Personen wahrgenommen? Wer kann Hinweise zu Tat oder Täterschaft geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen:

0304938 Göllingen 0305126 Bretleben

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell