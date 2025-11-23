Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Verkehrskontrolle deckt gleich mehrere Straftaten auf
Reinsdorf (ots)
Samstagmittag kontrollierten die Beamten einen 29-jährigen Autofahrer. Bei der Überprüfung wies sich der Iraker mit einer italienischen Aufenthaltsgestattung aus und legte einen rumänischen Führerschein vor. Die Beamten hatten den Verdacht, dass der Führerschein gefälscht sein könnte, weswegen sie das Dokument genauer unter die Lupe nahmen. Bei der Echtheitsüberprüfung wurden erhebliche Fälschungsmerkmale festgestellt, weswegen der Führerschein sichergestellt wurde. Zudem ist der Mann illegal in das Bundesgebiet eingereist. Die entsprechenden Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz wurden eingeleitet
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell