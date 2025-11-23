Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrskontrolle deckt gleich mehrere Straftaten auf

Reinsdorf (ots)

Samstagmittag kontrollierten die Beamten einen 29-jährigen Autofahrer. Bei der Überprüfung wies sich der Iraker mit einer italienischen Aufenthaltsgestattung aus und legte einen rumänischen Führerschein vor. Die Beamten hatten den Verdacht, dass der Führerschein gefälscht sein könnte, weswegen sie das Dokument genauer unter die Lupe nahmen. Bei der Echtheitsüberprüfung wurden erhebliche Fälschungsmerkmale festgestellt, weswegen der Führerschein sichergestellt wurde. Zudem ist der Mann illegal in das Bundesgebiet eingereist. Die entsprechenden Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz wurden eingeleitet

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell