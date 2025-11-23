Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsinsel beschädigt und geflüchtet

Bad Frankenhausen (ots)

Am Samstagmorgen wurde die Polizei durch eine aufmerksame Bürgerin über eine beschädigte Verkehrsinsel in der Seehäuser Straße informiert. Ein Fahrzeug sei allerdings nicht mehr vor Ort. Auf der Verkehrsinsel wurden zwei Verkehrszeichen, sowie ein Metallpfahl beschädigt. Vor Ort konnte durch die eingesetzten Beamten ein Kennzeichenschild aufgefunden und so der Unfallverursacher ermittelt werden. Der 73- jährige Pkw-Fahrer gab später an, von der tiefstehenden Sonne geblendet worden zu sein. Da sich der Fahrzeugführer pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernte, wurde ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell