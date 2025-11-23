PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl eines E-Bikes

Nordhausen (ots)

Am 21.11.2025 erhielt die Nordhäuser Polizei darüber Kenntnis, dass ein E-Bike aus einem Fahrradständer vor dem Badehaus zu Nordhausen entwendet worden sei. Demnach hatte der Geschädigte das schwarze Cube per Schloss an dem Fahrradständer gesichert. Die unbekannten Täter durchtrennten in der Zeit von 16:45-18:30 Uhr das Schloss und nahmen das Fahrrad an sich. Wer Hinweise zum Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Nordhausen unter 03631/960. Aktenzeichen 0304087/2025

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 22.11.2025 – 10:10

    LPI-NDH: Zigarettenautomat geplündert

    Uder (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht vom 20.11.2025 auf den 21.11.2025 einen Zigarettenautomaten in Uder, Ortsteil Lenterode, in der Straße Bäckergasse vor dem dortigen Dorfgemeinschaftshaus angegriffen. Die genaue Tatzeit liegt vermutlich zwischen 01:45 Uhr und 02:00 Uhr. Der Automat wurde durch die Täter gewaltsam geöffnet. Neben den Zigaretten wurde auch das Bargeld in unbekannter Höhe ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 14:21

    LPI-NDH: Einbrecher dringen in Fachhandel ein

    Leinefelde (ots) - Zwischen Donnerstag, kurz nach 18 Uhr, und Freitag, 8.30 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Geschäft in der Berliner Straße ein. Dort durchsuchten der oder die Täter das Objekt nach Beutegut. Die Täter gingen jedoch leer aus und flüchteten ohne Beute. Sie verursachten Sachschaden. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind zur Tatzeit im Bereich des Fachhandels Personen aufgefallen, die sich ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 14:20

    LPI-NDH: Einbruch in Kirchgemeinde

    Mühlhausen (ots) - Wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermitteln Polizeibeamte der Polizei in Mühlhausen. In der vergangenen Nacht, gegen 3.20 Uhr, gelangten der oder die Täter widerrechtlich auf das Grundstück der Kirchgemeinde am Kristanplatz. Die Unbekannten drangen in einen Schuppen sowie in das Gemeindehaus ein. Als der Alarm auslöste, flüchteten die Einbrecher vom Tatort. Ob die Diebe Beute machten, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren