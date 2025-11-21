Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher dringen in Fachhandel ein

Leinefelde (ots)

Zwischen Donnerstag, kurz nach 18 Uhr, und Freitag, 8.30 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Geschäft in der Berliner Straße ein. Dort durchsuchten der oder die Täter das Objekt nach Beutegut. Die Täter gingen jedoch leer aus und flüchteten ohne Beute. Sie verursachten Sachschaden.

Wer hat etwas beobachtet? Wem sind zur Tatzeit im Bereich des Fachhandels Personen aufgefallen, die sich verdächtig verhielten? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 entgegen.

Aktenzeichen: 0303484

