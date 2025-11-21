Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Kirchgemeinde

Mühlhausen (ots)

Wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermitteln Polizeibeamte der Polizei in Mühlhausen. In der vergangenen Nacht, gegen 3.20 Uhr, gelangten der oder die Täter widerrechtlich auf das Grundstück der Kirchgemeinde am Kristanplatz. Die Unbekannten drangen in einen Schuppen sowie in das Gemeindehaus ein. Als der Alarm auslöste, flüchteten die Einbrecher vom Tatort. Ob die Diebe Beute machten, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Wer kann Hinweise geben? Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0303395

