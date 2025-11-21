Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tatverdächtige nach umfangreichen Ermittlungen festgenommen

Nordhausen (ots)

Intensive Ermittlungen der Nordhäuser Kriminalpolizei führten am Donnerstag zur Festnahme von zwei Männern im Alter von 26 und 29 Jahren. Die Männer stehen im Verdacht, unerlaubt und unter Mitführung von Waffen mit nicht geringen Mengen Kokain, Metamphetamin und Cannabis gehandelt zu haben. In diesem Zusammenhang durchsuchte die Polizei insgesamt sechs Objekte, darunter eine Wohnung und mehrere Kleingärten in Nordhausen sowie eine Wohnung in Bad Sachsa in Niedersachsen. Im Ergebnis der Maßnahmen beschlagnahmten die Beamten mehr als ein Kilogramm Kokain, mehrere hundert Gramm Metamphetamin sowie mehr als zwei Kilogramm Marihuana und Marihuanapflanzen. Die Beamten stellten außerdem mehrere tausend Euro Bargeld sowie Gegenstände, die unter die Vorschriften des Waffengesetztes fallen, sicher. Die Festnahme der Tatverdächtigen erfolgte unter Hinzuziehung von Spezialkräften des Thüringer Landeskriminalamtes sowie der Thüringer Bereitschaftspolizei. Die Männer wurden am Freitagmorgen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Die Männer werden in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

