Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl auf Baustelle vereitelt

Mühlhausen (ots)

Ein Mann konnte am Donnerstag einen Diebstahl auf einer Baustelle in der Feldstraße verhindern. Zwei bislang unbekannte Personen begaben sich gegen 16 Uhr zur Baustelle und nahmen eine mehrere hundert Kilogramm schwere Kabeltrommel an sich. Als ein Mitarbeiter dies erkannte, eilte er den Dieben nach, worauf diese von der Tathandlung abließen und das Beutegut im Wert von mehreren tausend Euro zurückließen. Der Mitarbeiter informierte anschließend die Polizei, die ein entsprechendes Ermittlungsverfahren einleitete.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

  • 21.11.2025 – 11:08

    LPI-NDH: Fahrzeug macht sich selbstständig

    Nordhausen (ots) - Da es augenscheinlich nicht richtig gegen Wegrollen gesichert war, machte sich ein Auto am Donnerstag, kurz vor 17 Uhr, in der Nordhäuser Innenstadt selbstständig. Die Fahrerin hatte den Pkw zuvor in der Rautenstraße abgestellt, als es plötzlich ohne Fahrer davon rollte, sich quer über die Straßenbahnschienen in Bewegung setzte und schließlich auf der anderen Seite der Rautenstraße gegen ein ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 11:07

    LPI-NDH: Pkw mit Fahrrad kollidiert

    Mühlhausen (ots) - Am Donnerstagabend befuhr ein Autofahrer die Straße Am Flachswasser. Als er beabsichtigte, nach rechts auf die Hollenbacher Landstraße abzubiegen, kam es zur Kollision mit einem von links kommendem vorfahrtsberechtigten Radfahrer, der die Mittelstraße in Richtung Hollenbacher Landstraße befuhr. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 11:06

    LPI-NDH: Radfahrer gestürzt und verletzt

    Niederorschel (ots) - Am Donnerstagabend war ein Fahrradfahrer in der Ortslage Niederorschel unterwegs, als er bisherigen Ermittlungen zufolge von der Fahrbahn abkam, in den Straßengraben geriet und stürzte. Der Radfahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen. Da ein Atemalkoholtest ein Ergebnis von über zwei Promille zeigte, wurde zur Beweissicherung im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Die Beamten leiteten ...

    mehr
