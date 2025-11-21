Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Diebstahl auf Baustelle vereitelt
Mühlhausen (ots)
Ein Mann konnte am Donnerstag einen Diebstahl auf einer Baustelle in der Feldstraße verhindern. Zwei bislang unbekannte Personen begaben sich gegen 16 Uhr zur Baustelle und nahmen eine mehrere hundert Kilogramm schwere Kabeltrommel an sich. Als ein Mitarbeiter dies erkannte, eilte er den Dieben nach, worauf diese von der Tathandlung abließen und das Beutegut im Wert von mehreren tausend Euro zurückließen. Der Mitarbeiter informierte anschließend die Polizei, die ein entsprechendes Ermittlungsverfahren einleitete.
