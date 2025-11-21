Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Radfahrer gestürzt und verletzt
Niederorschel (ots)
Am Donnerstagabend war ein Fahrradfahrer in der Ortslage Niederorschel unterwegs, als er bisherigen Ermittlungen zufolge von der Fahrbahn abkam, in den Straßengraben geriet und stürzte. Der Radfahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen. Da ein Atemalkoholtest ein Ergebnis von über zwei Promille zeigte, wurde zur Beweissicherung im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Die Beamten leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell