Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Firmengebäude

Sondershausen (ots)

Eine Rauchsäule stieg am Freitagmorgen in Sondershausen empor. Grund hierfür war ein Brand auf einem Firmengelände in der Langen Straße. Dort war in einem Lager ein Feuer ausgebrochen. Die Kameraden der Feuerwehr löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand. Die Lange Straße war augrund der Einsatzmaßnahmen vorübergehend voll gesperrt. Inzwischen ist der Feuerwehreinsatz beendet, die Straße ist wieder frei befahrbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich schätzungsweise auf einen Wert im unteren fünfstelligen Bereich. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll das Feuer im Bereich eines Ofens ausgebrochen sein. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell