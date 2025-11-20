Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann beschäftigt Polizei gleich mehrfach

Mühlhausen (ots)

In Mühlhausen beschäftigte ein Polizeibekannter am Mittwochabend gleich mehrfach die Polizei. Zunächst kam es in der Feldstraße zu einem Rettungseinsatz, da der Mann augenscheinlich in hilfloser Lage und nicht der Witterung entsprechend gekleidet auf dem Boden saß. Sanitäter brachten den alkoholisierten Mann daraufhin in eine Klinik. Der Betroffene war mit dieser Maßnahme nicht zufrieden und begann in dem Krankenhaus zu randalieren. Zudem bedrohte er das Krankenhauspersonal und beleidigte es. Durch Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich wurde der Mann entsprechend aus der Klinik verwiesen. Wenig später war der Delinquent erneut auffällig, als er in der Langensalzaer Landstraße torkelnd festgestellt wurde, sodass bereits mehrfach Fahrzeuge abbremsen mussten, um eine Kollision zu verhindern. Als Beamte der Mühlhäuser Polizei einschritten und den Mann aus dem Gefahrenbereich geleiteten, griff er die Polizisten an. Es erfolgte folgerichtig aus Weisung eines Richters die Unterbringung im Polizeigewahrsam bis zum Donnerstagmorgen. Eine Vielzahl an Ermittlungsverfahren wurden gegen den Mann eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell