Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Pkw mit Fahrrad kollidiert
Mühlhausen (ots)
Am Donnerstagabend befuhr ein Autofahrer die Straße Am Flachswasser. Als er beabsichtigte, nach rechts auf die Hollenbacher Landstraße abzubiegen, kam es zur Kollision mit einem von links kommendem vorfahrtsberechtigten Radfahrer, der die Mittelstraße in Richtung Hollenbacher Landstraße befuhr. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht.
