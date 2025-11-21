Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fahrzeug macht sich selbstständig
Nordhausen (ots)
Da es augenscheinlich nicht richtig gegen Wegrollen gesichert war, machte sich ein Auto am Donnerstag, kurz vor 17 Uhr, in der Nordhäuser Innenstadt selbstständig. Die Fahrerin hatte den Pkw zuvor in der Rautenstraße abgestellt, als es plötzlich ohne Fahrer davon rollte, sich quer über die Straßenbahnschienen in Bewegung setzte und schließlich auf der anderen Seite der Rautenstraße gegen ein anderes Fahrzeug stieß. Verletzt wurde niemand. Auf der Rautenstraße kam es aus Richtung Bahnhofstraße kommend zu Verkehrsbeeinträchtigungen und stockendem Verkehr.
