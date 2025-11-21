Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte machen sich an Wohnwagen zu schaffen

Silberhausen (ots)

Bislang unbekannte Täter hatten es im Zeitraum zwischen Donnerstag, 6. November, und Donnerstag, 20. November, Am Bahnhof auf ein Wohnmobil abgesehen. Der oder die Täter versuchten, gewaltsam in das Wohnmobil einzudringen, was jedoch misslang, sodass die Täter bisherigen Erkenntnissen zufolge keine Beute machten. Es entstand jedoch ein Sachschaden von schätzungsweise etwa 1000 Euro.

Wer kann Hinweise geben? Wer hat beobachtet, wie sich jemand an dem Wohnmobil zu schaffen machte? Zeugen werden gebeteben, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 zu melden.

Aktenzeichen: 0302999

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell