Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fahrzeug in Gleisbett - Bahnstrecke vorübergehend voll gesperrt
Gernrode (ots)
Am Donnerstagabend, gegen 18 Uhr, endete eine Autofahrt nahe Gernrode in einem Gleisbett. Die Fahrerin konnte den Pkw unverletzt verlassen. Aufgrund des Verkehrsunfalls musste die Bahnstrecke zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Nachdem festgestellt wurde, dass am Bahnkörper kein Schaden entstanden ist, konnte die Bahnstrecke wieder freigegeben werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache dauern an.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell