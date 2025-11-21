PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Gartenlaube in Brand

Roßleben (ots)

Am Freitagmorgen stand in der Gartenanlage Am Weinberg eine Gartenlaube in Flammen. Die Feuerwehr kam im Rahmen des Löschangriffs zum Einsatz. Aufgrund des Brandes entstand eine erhebliche Rauchentwicklung. Personen wurden nicht verletzt. Nach derzeitiger Schätzung beläuft sich der entstandene Sachschaden auf einen Wert im unteren fünfstelligen Bereich. Die Brandursache ist gegenwärtig noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer kann Hinweise zum Brandgeschehen geben? Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit dem Brand in Zusammenhang stehen könnten? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Artern unter der Tel. 0361/574365555 zu melden.

Aktenzeichen: 0303511

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
