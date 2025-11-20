Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Sachbeschädigung und Diebstahl an Fahnenbanner der Kampagne "Saarlouis sagt Nein zu Gewalt gegen Frauen"

Saarlouis (ots)

Saarlouis - Sieben Fahnenbanner der Kampagne der Kreisstadt Saarlouis "Saarlouis sagt Nein zu Gewalt gegen Frauen" waren seit dem 10.11.2025 rund um den Großen Markt in Saarlouis aufgehängt.

Am Abend des 17.11.2025 musste die Frauenbeauftragte der Stadt feststellen, dass alle Fahnen und deren Aufhängungen beschädigt waren. Kabelbinder und Schnüre zur Befestigung waren abgerissen, fünf Edelstahlstangen zur Beschwerung der Fahnenbanner fehlten. Der Schaden beläuft sich auf rund 900,- Euro.

Er wird vermutet, dass der Sachschaden und Diebstahl am vergangenen Wochenende, zwischen dem 14. und dem 16. 11.2025 stattfand.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern werden an die PI Saarlouis, 06831 / 9010 erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell