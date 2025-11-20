PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Saarlouis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Sachbeschädigung und Diebstahl an Fahnenbanner der Kampagne "Saarlouis sagt Nein zu Gewalt gegen Frauen"

Saarlouis (ots)

Saarlouis - Sieben Fahnenbanner der Kampagne der Kreisstadt Saarlouis "Saarlouis sagt Nein zu Gewalt gegen Frauen" waren seit dem 10.11.2025 rund um den Großen Markt in Saarlouis aufgehängt.

Am Abend des 17.11.2025 musste die Frauenbeauftragte der Stadt feststellen, dass alle Fahnen und deren Aufhängungen beschädigt waren. Kabelbinder und Schnüre zur Befestigung waren abgerissen, fünf Edelstahlstangen zur Beschwerung der Fahnenbanner fehlten. Der Schaden beläuft sich auf rund 900,- Euro.

Er wird vermutet, dass der Sachschaden und Diebstahl am vergangenen Wochenende, zwischen dem 14. und dem 16. 11.2025 stattfand.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern werden an die PI Saarlouis, 06831 / 9010 erbeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis
Servicedienst
Thomas Barth
Alte-Brauerei-Straße 3
66740 Saarlouis
Telefon: 06831/901120
E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Saarlouis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Saarlouis
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Saarlouis
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 15:13

    POL-SLS: Verkehrsunfall mit Flucht in Bous - Unfallverursacherin unbekannt

    Bous (ots) - Bous - Am Dienstag, 18.11.2025, kam es gegen 14:54 Uhr in Bous, im Bereich der Höhenstraße, im Einmündungsbereich zur Derlerstraße zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Ein großer grau-brauner SUV, zu dem keine weitere Beschreibung vorliegt, missachtete die Vorfahrt und kollidierte mit einem anderen PKW. Nachdem die Unfallverursacherin kurz ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 14:00

    POL-SLS: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 620 in Saarlouis.

    Saarlouis (ots) - Ein Lkw befuhr am heutigen Morgen, gegen 09:54 Uhr, die rechte Fahrspur der A 620 in Fahrtrichtung Luxemburg. Zwischen der Anschlussstelle Lisdorf und der dortigen Autobahntankstelle setzte der Lkw-Fahrer zu einem Überholmanöver an und verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Lkw, kollidierte anschließend mit der Mittelleitplanke und durchbrach diese letztlich. Hiernach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren