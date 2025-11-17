PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 620 in Saarlouis.

Saarlouis (ots)

Ein Lkw befuhr am heutigen Morgen, gegen 09:54 Uhr, die rechte Fahrspur der A 620 in Fahrtrichtung Luxemburg. Zwischen der Anschlussstelle Lisdorf und der dortigen Autobahntankstelle setzte der Lkw-Fahrer zu einem Überholmanöver an und verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Lkw, kollidierte anschließend mit der Mittelleitplanke und durchbrach diese letztlich. Hiernach überschlug sich der Lkw auf der Gegenfahrspur und kam auf der linken Fahrzeugseite in Unfallendstellung. Durch verlorene Ladungsteile wurde ein Stein durch die Windschutzscheibe eines auf der Gegenfahrspur fahrenden Pkw geschleudert und verletzte den Fahrer des Pkw am Arm. Ferner wurde die Gegenfahrspur großflächig mit weiteren Steinen, der Ladung des Lkws, verunreinigt, was wiederum zu Beschädigungen an weiteren heranfahrenden Fahrzeugen führte. Vor Ort konnte aufgrund der Schwere der Verletzungen nur noch der Tod des 55-jährigen französischen Lkw-Fahrers festgestellt werden. Des Weiteren standen viele Zeugen unter Schock und mussten medizinisch betreut werden. Im Nachgang wurde ein Gutachten durch die Staatsanwaltschaft Saarbrücken angeordnet. Die Unfallstelle musste in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften, nebst Christoph 16, befanden sich vor Ort. Die Sperrung wird jedoch noch mehrere Stunden andauern. Das Gebiet sollte großräumig umfahren werden.

