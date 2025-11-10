Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

66740 Saarlouis-Innenstadt (ots)

Am 10.11.2025 ereignete in der Lothringer Straße/Einmündung Karcherstraße in Höhe der Polizeiinspektion Saarlouis ein Verkehrsunfall. Zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr wurde ein parkender, weißer Pkw durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfall ereignete sich nach polizeilicher Einschätzung beim Ein- bzw. Ausparken des unbekannten Fahrzeuges. Zu diesem verursachenden Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es von roter Farbe sein könnte. An dem geparkten Pkw entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Saarlouis hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Zeugen des Unfalles, die verursachende Person und Personen, welche sonstige Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der 06831/9010 oder per E-Mail unter pi-saarlouis@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell