PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Saarlouis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

66740 Saarlouis-Innenstadt (ots)

Am 10.11.2025 ereignete in der Lothringer Straße/Einmündung Karcherstraße in Höhe der Polizeiinspektion Saarlouis ein Verkehrsunfall. Zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr wurde ein parkender, weißer Pkw durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfall ereignete sich nach polizeilicher Einschätzung beim Ein- bzw. Ausparken des unbekannten Fahrzeuges. Zu diesem verursachenden Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es von roter Farbe sein könnte. An dem geparkten Pkw entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Saarlouis hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Zeugen des Unfalles, die verursachende Person und Personen, welche sonstige Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der 06831/9010 oder per E-Mail unter pi-saarlouis@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis
SLS-KED, PHK B. Scherer
Alte-Brauerei-Straße 3
66740 Saarlouis
Telefon: 06831/9010
E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Saarlouis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Saarlouis
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Saarlouis
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 22:38

    POL-SLS: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 12 und 13-jährigen

    Saarlouis (ots) - Seit Freitag Morgen, den 31.10.2025, werden ein 12 und ein 13-jähriges Mädchen aus Saarlouis vermisst. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind beide Mädchen nach Schulschluss gegen 13:00 Uhr nicht an ihrer Wohnanschrift erschienen und sind seitdem unbekannten Aufenthalts. Die beiden Mädchen sind nach derzeitigem Ermittlungsstand gemeinsam ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 17:46

    POL-SLS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten Frank Bauer

    Wallerfangen (ots) - Der Vermisste Frank Bauer konnte nach einer Zeugenmitteilung bei der PI SLS am Nachmittag des 31.10.2025 in der Ortslage Wallerfangen wohlbehalten angetroffen und zurück in seine Einrichtung verbracht werden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Saarlouis SLS- DGL; M. Emrich, PK Alte-Brauerei-Straße 3 66740 Saarlouis ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren