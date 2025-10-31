Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 12 und 13-jährigen

Saarlouis (ots)

Seit Freitag Morgen, den 31.10.2025, werden ein 12 und ein 13-jähriges Mädchen aus Saarlouis vermisst. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind beide Mädchen nach Schulschluss gegen 13:00 Uhr nicht an ihrer Wohnanschrift erschienen und sind seitdem unbekannten Aufenthalts. Die beiden Mädchen sind nach derzeitigem Ermittlungsstand gemeinsam unterwegs.

PB der 12-jährigen Vermissten, Hana D.:

schlanke Statur, braune lange Haare, trägt vermutlich eine graue Weste mit weißer Aufschrift.

PB der 13-jährigen Vermissten, Natali H.:

Ca. 160 cm groß, von schlanker Statur und hat dunkelbraune, lange Haare, trägt vermutlich eine schwarze Winterjacke, einen schwarzen Schal, schwarze Schuhe, eine dunkelblaue Hose und einen dunkelblauer Pullover.

Trotz durchgeführter Suchmaßnahmen konnte die Polizei bislang keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort erlangen.

Die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer die Mädchen gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei Saarlouis unter 06831/9010 in Verbindung zu setzen.

