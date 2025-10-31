POL-SLS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten Frank Bauer
Wallerfangen (ots)
Der Vermisste Frank Bauer konnte nach einer Zeugenmitteilung bei der PI SLS am Nachmittag des 31.10.2025 in der Ortslage Wallerfangen wohlbehalten angetroffen und zurück in seine Einrichtung verbracht werden.
