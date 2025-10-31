PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten Frank Bauer

Wallerfangen (ots)

Der Vermisste Frank Bauer konnte nach einer Zeugenmitteilung bei der PI SLS am Nachmittag des 31.10.2025 in der Ortslage Wallerfangen wohlbehalten angetroffen und zurück in seine Einrichtung verbracht werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis
SLS- DGL; M. Emrich, PK
Alte-Brauerei-Straße 3
66740 Saarlouis
Telefon: 06831/9010
E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell

