Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Suche nach bislang unbekannter Unfallörtlichkeit

Saarlouis (ots)

Am Montag, 27.10.2025, gegen 11:25 Uhr, wurde durch ein Wach- und Streifendienstkommando der Polizeiinspektion Saarlouis auf der BAB 620, zwischen dem Autobahndreieck Saarlouis und der Anschlussstelle Wallerfangen, ein Pannen-Pkw (Nissan Qashqai, Farbe: rot, französisches Kennzeichen) auf dem dortigen Standstreifen festgestellt. Der verantwortliche Fahrzeugführer konnte ebenfalls vor Ort angetroffen werden. Das Fahrzeug wies augenscheinlich frische Unfallschäden im Bereich der Fahrzeugfront und der linken Fahrzeugseite auf. Der Fahrzeugführer machte vor Ort keine Angaben zu einem möglichen Unfallgeschehen. Ein entsprechende Unfallstelle konnte bislang ebenfalls nicht ermittelt werden.

Zeugen, die mögliche Feststellungen hinsichtlich eines Verkehrsunfalls unter Beteiligung des vorgenannten Pkw getätigt haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis (Tel.: 06831/9010; Email: pi-sls-wsd@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell

