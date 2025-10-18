Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Gasaustritt nach Bauarbeiten

Ensdorf (ots)

Am Samstagabend gegen 17:30 Uhr wurde im Einmündungsbereich Provinzialstraße / Zum Güterbahnhof im Rahmen einer Horizontalbohrung (Glasfaser) eine Gasleitung beschädigt. Umgehend rückten starke Kräfte der FFW Saarlouis und Ensdorf als auch der Polizeiinspektion Saarlouis aus. Zur Gefahrenbeseitigung musste die Fahrbahn schließlich aufgebaggert werden, sodass die Straßen für die Dauer der Arbeiten vollgesperrt wurden. Aus Gründen der Gefahrenabwehr wurden die umliegenden Häuser evakuiert. Die Tiefarbeiten zur Unterbrechung der Gaszufuhr im beschädigten Bereich wurden erfolgreich gegen 21:45 Uhr beendet. Der Gaswert in der Kanalisation ging schrittweise zurück, sodass eine Explosionsgefahr nicht mehr bestand. Die geräumten Häuser und die Sperrmaßnahmen der Provinzialstraße wurden wieder freigegeben. Die Straße "Am Güterbahnhof" bleibt weiterhin gesperrt. Die weiteren Arbeiten finden im Laufe der Folgetage statt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell