PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Saarlouis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Zeugenaufruf bezüglich Straßenverkehrsgefährdung

Rehlingen-Siersburg (ots)

Am Montag, den 13.10.2025 kam es gegen 11:20 Uhr zu einer Gefährdung im Straßenverkehr. Der namentlich bekannte Beschuldigte befuhr mit einem blauen VW Golf die L 171 aus Richtung Hemmersdorf kommend, in Fahrtrichtung Rehlingen. Auf der Landstraße geriet der Beschuldigte laut Angaben eines Zeugen mehrfach mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr, sodass entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen und bremsen mussten, um eine Kollision zu vermeiden.

Die Geschädigten sind derzeit jedoch unbekannt.

Sollte jemand gefährdet worden sein oder die beschriebene Fahrweise ebenfalls beobachtet haben, wird gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Saarlouis oder jeden anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis
SLS- DGL, POK Schmitt
Alte-Brauerei-Straße 3
66740 Saarlouis
Telefon: 06831/9010
E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Saarlouis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Saarlouis
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Saarlouis
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 06:16

    POL-SLS: Skoda Octavia RS überschlägt sich mehrfach auf Landstraße

    66701 Beckingen (ots) - Ein 23-jähriger Fahrzeugführer befuhr am späten Donnerstagabend gegen 23:30 Uhr die Landstraße zwischen Düppenweiler und Beckingen. In Höhe der Einmündung nach Haustadt im dortigen Kurvenbereich überholte der Fahrzeugführer einen vor ihm fahrenden Pkw. Beim Wiedereinscheren verliert der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 21:42

    POL-SLS: Öffentlichkeitsfahndung nach 81-jähriger Seniorin aus Dillingen

    Dillingen (ots) - Aktuell fahndet die Polizei nach einer 81-jährigen Frau. Diese ist seit dem Abend des 06.10.2025 aus einer Einrichtung in 66763 Dillingen abgängig und seitdem ist ihr Aufenthalt unbekannt. Die Vermisste ist dement und es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Dame ist ca. 155 cm groß, von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren