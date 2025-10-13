Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Zeugenaufruf bezüglich Straßenverkehrsgefährdung

Rehlingen-Siersburg (ots)

Am Montag, den 13.10.2025 kam es gegen 11:20 Uhr zu einer Gefährdung im Straßenverkehr. Der namentlich bekannte Beschuldigte befuhr mit einem blauen VW Golf die L 171 aus Richtung Hemmersdorf kommend, in Fahrtrichtung Rehlingen. Auf der Landstraße geriet der Beschuldigte laut Angaben eines Zeugen mehrfach mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr, sodass entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen und bremsen mussten, um eine Kollision zu vermeiden.

Die Geschädigten sind derzeit jedoch unbekannt.

Sollte jemand gefährdet worden sein oder die beschriebene Fahrweise ebenfalls beobachtet haben, wird gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Saarlouis oder jeden anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell