POL-SLS: Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten Frank Bauer
Wallerfangen (ots)
Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort des 47jährigen Frank Bauer. Seit Donnerstagmittag, 30.10.2025, 14:00 Uhr, ist der Frank Bauer vermisst. Letztmalig wurde Herr Bauer in Wallerfangen gesehen. Herr Bauer ist 47 Jahre alt, trägt langes ungepflegtes dunkelblondes Haar, ist 108 kg schwer und 180 cm groß. Auffallend ist der schlechte Zahnstatus (fehlende Zähne). Herr Bauer führt mutmaßlich einen schwarz/orangefarbenen Rucksack mit sich. Ein Lichtbild des Vermissten liegt bei.
Hinweise zu dem Vermissten und dessen Aufenthaltsort bitte an die Polizei in Saarlouis, Tel.: 06831/9010.
