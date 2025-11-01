POL-SLS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach den vermissten Kindern (Hana D. und Natali H.)

Wallerfangen (ots) - Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort eines 47jährigen. Seit Donnerstagmittag, 30.10.2025, 14:00 Uhr, ist der Mann vermisst. Letztmalig wurde er in Wallerfangen gesehen. Er ist 47 Jahre alt, trägt langes ungepflegtes dunkelblondes Haar, ist 108 kg schwer und 180 cm groß. Auffallend ist der schlechte Zahnstatus (fehlende Zähne). Er führt mutmaßlich einen ...

