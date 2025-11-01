POL-SLS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach den vermissten Kindern (Hana D. und Natali H.)
Saarlouis (ots)
Die vermissten Kinder konnten wohlbehalten angetroffen und an ihre Erziehungsberechtigten überstellt werden.
Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell